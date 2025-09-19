Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.

Güler, Türkiye MSB Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"ne katıldı.

Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkenin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatların geleceğini teminat altına almak için "Terörsüz Türkiye" hedefine kararlı bir şekilde yürüdüklerini belirten Güler, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma kararlılığının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz.

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır. Türkiye, asırlara uzanan derin ve köklü devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak, siz gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerini her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir."

Güler, şehit ve gazilerin kahramanlığı ve fedakarlığı olmasaydı terörün bitme noktasına gelmeyeceğini ve bugünkü sürece ilişkin kararlılığın ortaya çıkmayacağını dile getirerek, "Bu yüzden en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır." dedi.

MSB ve Genelkurmay karargahının, bir asır önce İstiklal Harbi'ni zafere ulaştırmak için en zor şartlar altında gece gündüz demeden çalıştığını belirten Güler, bugün de aynı kararlılık ve azimle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.