Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin NATO'ya katkısının büyük olduğunu belirterek, "Savunma harcamalarının artırılması önemlidir ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen Müttefikler Ankara programında açıklamalarda bulundu.

Güler, Türkiye'nin NATO 3.0'da çok önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sağlam askeri temelleri ile Türkiye'nin NATO'ya katkı verme konusunda hazır olduğunu anlatan Güler, "Türkiye hiçbir şekilde sadece coğrafi cephedeki tek bir ülke olmaktan çok daha fazlasıdır." dedi.

Türkiye'nin sorumluluk alan ve caydırıcılık yükünü ne zaman gerekirse omuzlamaktan kaçınmayan bir ittifak üyesi olduğunu söyleyen Güler, Türkiye'nin müttefikin en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye'nin NATO operasyonlarına katkıları son derece büyüktür." diyen Güler, şöyle devam etti:

“Yakın dönemdeki NATO tatbikatları Türkiye'nin kapasitesini göstermiştir. Saha tecrübemiz ittifak için stratejik bir kaynaktır. Savunma harcamalarının artırılması önemlidir ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz. Caydırıcılık eğitimli personel, hazır güçler, entegre hava ve siber savunmalar, siber dayanıklılık, siyasi kararlılık ve irade gerektirir. Ankara Zirvesi'nin en kilit mesajlarından biri burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak. Savunma sistemlerinin yanı sıra önümüzdeki üç yıl içerisinde insansız hava araçlarına öncelik veriyoruz. İhracat projelerimiz de var. Şu anda 50 askeri gemi inşa halindedir. İnsansız ve yeni nesil hava platformlarımızla modern savaş alanlarının şekillendirilmesine katkı sağlamaktadır."

Güler, Türkiye'nin operasyonel stratejisiyle Avrupa'nın savunma projelerinin dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu da söyledi. Güler, "Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki savunma iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Zirvesi'nin diplomatik bir zirve olmanın ötesinde olduğunu belirten Güler, "Caydırıcılığın devamı konusunda çok önemli mesajlar verilecek." şeklinde konuştu.