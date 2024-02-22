Beyarmudu ve Akdoğan’da gümrüksüz mal ithal ve tasarrufundan iki kişi tutuklandı. Toplam 140,5 kg sığır eti ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında bugün saat 11.20 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu M.Ö.’nün (E-55) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 80 kg donmuş sığır eti ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.E.’nin (E-58), Akdoğan’da bulunan iş yeri ve ikametgahında yapılan aramada ise 60,5 kg ağırlığında sığır eti tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.