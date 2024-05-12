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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak.
Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’un gündeminde, Birleştirilmiş 2021 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No:60/1/2022-Y.T.No:186/3/2024 - S.R.No:31/3/2024) ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.
Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:199/3/2024) üçüncü görüşmesinin de ele alınacağı toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorularına da yer verilecek.
Editör: Burhan CANBAZ