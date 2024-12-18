Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Unathi Binqose, Graaf-Reinet kasabası yakınlarında N9 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobille karşı yönden gelen minibüsün çarpıştığını söyledi.

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Kazada 14 kişinin öldüğünü belirten Binqose, "Ne yazık ki otomobilde hayatını kaybeden 6 kişinin aynı aileden olduğu düşünülüyor." dedi.

Kazada yaralananların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.