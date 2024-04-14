Güney Kıbrıs’ın hem Avrupa Parlamentosundaki altı sandalye hem de meclisten geçen reform sonrasında yerel yönetim amirlerini belirlemek üzere 9 Haziran’da, “tarihinin en karmaşık” seçimine gideceği bildirildi.

Haravgi’nin "Tarihin En Karmaşık Seçimi" başlığıyla aktardığı haberde, AP seçimiyle ilgili bilgilere yer verilirken, yerel yönetim seçimiyle ilgili herhangi bir ifade kullanılmadı.

Habere göre 9 Haziran’da sabah saat 07.00’de başlayacak oy verme işlemi akşam 18.00’e kadar devam edecek. Seçim için Yunanistan, İngiltere ve Belçika’da da sandık kurulacak.

Kimlik kartı ya da seçmen kartı ile oy kullanabilecek olan seçmenler, parti adayları, ittifak partisi adayları ya da bağımsız adaylar arasında tercih usulü oy kullanacak.

Avrupa Parlamentosundaki altı sandalyeden birine hak kazanmak için partilerin ilk paylaşımda, oyların en az yüzde 16,66’sını, ikinci ya da üçüncü paylaşımda ise yüzde oyların en az 1,8’ini alması gerekecek.

Adaylık başvuruları 24 Nisan 2024’te yapılacak ve nihai oy pusulaları itiraz döneminin sonunda kesinleşecek.

Bu yıl aday olan 48 kişiden 17’sinin (yüzde 35,4) kadın olduğu, aday listelerinde üç de Kıbrıslı Türk bulunduğu hatırlatılan haberde, seçmen listesine kayıt prosedürünün tamamlanmasıyla listeye, ilk kez bu yıl oy kullanacak 25 bin 914 yeni kayıt yapıldı. 25 bin 914 yeni seçmenden 103’ünün Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türk olduğu bilgisi verildi. Yeni kayıtlar için öngörülen itiraz süresinin 15 Nisan’da dolacağı da belirtildi.

Gazeteye göre daimi seçmen listesi, AP ve yerel yönetim de dahil bütün ulusal seçimlere katılıp oy kullanma hakkı veriyor. AP seçimine yönelik, Kıbrıslı Türkler için oluşturulan özel seçmen listesinde 82 bin seçmen bulunuyor ancak tam sayının bu hafta açıklanması bekleniyor.