Serhatköy’de, dün gece, Güney Kıbrıs'a geçmek için “gizli ittifak kurulması” meselesiyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen M.B.(E-24), R.M.(E-36) ve E.M’nin (K-30) ileri sorgulamalarında, kendilerini yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmeleri için kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ile gizli ittifak kurarak anlaştıkları ve anlaşma gereği söz konusu şahsa toplam 800 euro ödedikleri tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.