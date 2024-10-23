Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’nın üniversite öğrencilerini desteklemek için kurduğu fona 5 milyon euronun üzerinde bağış yapanların isimlerinin açıklanması için Meclis’ten geçirilen Şeffaflık Yasa’nın iptali isteniyor.

Eski Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in görevden alınmadan önce verdiği emirle Bağımsız Sosyal Destek Fonu ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bir ay önce Rum Meclisi’nden geçirilen yasanın Anayasa Mahkemesi’nde iptal edilmesini talep etti.

Fonda 2023’ün 9 ayında 2,2 milyon euro toplandığı AKEL ve DİSİ milletvekilleri tarafından gündeme taşınırken, Şeffaflık Yasası DİSİ milletvekillerinin önerisiyle meclisten geçirilmişti.

Hristodulidis’in yasanın iptalini istemesi Rum basınında “Gizlemek istedikleri ne?” manşetiyle yer aldı.