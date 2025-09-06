Akıncılar Gaziler bölgesinde bir araçta muhtelif marka modellerde kaçak 16 adet ikinci el araç motoru ele geçirildi.
Polisin açıklamasına göre, Y.Ş.’nin (E-37), şüpheli olarak görülüp durdurulmasıyla ortaya çıkarılan kaçak motorları temin için Gaziler bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği saptandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Memur-Sen Başkanlığına seçilen Ötüken ve yönetim kurulunu tebrik etti
İçeriği Görüntüle
Sözkonusu şahıs, “gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal”den tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.