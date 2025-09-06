Akıncılar Gaziler bölgesinde bir araçta muhtelif marka modellerde kaçak 16 adet ikinci el araç motoru ele geçirildi.

Polisin açıklamasına göre, Y.Ş.’nin (E-37), şüpheli olarak görülüp durdurulmasıyla ortaya çıkarılan kaçak motorları temin için Gaziler bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği saptandı.

Sözkonusu şahıs, “gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal”den tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.