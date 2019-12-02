11’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Rum Yönetimi eski Başkanı Tassos Papadopulos’un, 11’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle dün anıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi eski Başkanı Tassos Papadopulos’un, dün, Yukarı Deftera’da bulunan kilisede düzenlenen ayin çerçevesinde anıldığını yazdı.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, burada yaptığı konuşmada, Papadopulos’un anısının, Rum halkının 1955 yılından bu yana yürüttüğü mücadelelerle ilişkili olduğunu ifade etti.

Şilluris, Papadoplos’u anmanın, zihinlerine, “halkın İngiliz boyunduruğundan kurtulma, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin’ dağılmasını hedefleyen Türk isyanının, Yunanistan’daki 7 yılın, Cunta darbesinin ve Türk ‘işgalinin’ göğüslenmesi mücadelelerini getirdiğini” belirtti.

DİKO Başkan Vekili Hristiana Erotokritu da yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunun özellikle zor aşamaya girdiği bugün, Tassos Papadopulos’un, her zamankinden daha çok önemli ve yerinde olan emanetlerini andıklarını ifade etti.

Τassos Papadopulos Araştırmalar Merkezi Müdürü Hrisis Pantelidis, Tassos Papadoplos’un ölümünden 11 yıl sonra, öngörülerinin ne kadar doğru, tercihlerinin ne kadar kurtarıcı, çalışmasının ne kadar önemli, hükümetinin ne kadar faydalı ve ölümünün neden olduğu boşluğun ne kadar büyük olduğunu tespit ettiklerini belirtti.