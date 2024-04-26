Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Demirlemiş Gemiler Birliği” Larnaka Marinasında demirli olan tekne ve yatlarla ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi ve yabancı tekne sahiplerinin KKTC’ye geldiği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi “Bazı Tekneler İşgal Altındaki Topraklara Gidiyor-Tekne Sahipleri, Bir Otopark ve Bir Trambolinin Ceremesini Çekiyor” başlıklı haberinde, “Rum Demirlemiş Gemiler Birliği” Başkanı Kris Stekas’ın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Stekas, Larnaka Marinasıyla ilgili hiçbir şeyin yolunda gitmediği konusunda uzun zamandan beri uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, sorunları gündeme getirmek için ilgili bakandan da görüşme talep ettiklerini söyledi.

Larnaka Marinasının geliştirilmesi projesini yürüten ilgili şirketle devlet arasındaki sorunlar nedeniyle çalışmaların durduğunu anımsatan Stekas, bu sebeple 50’den fazla tekne veya yatın Larnaka Marinasından kaçırıldığını, teknelerin çoğunun Ay.Napa Marinasına; yabancı tekne sahiplerinin ise ya KKTC’ye geldiğini ya da Yunanistan’a gittiğini ifade etti.