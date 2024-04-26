Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün, küçük yaştaki 4 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 8 yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, antrenörün 12 yıl boyunca farklı zamanlarda, o dönemde küçük yaşta olan 4 öğrencisine birçok kez ahlak dışı davranışlarda ve cinsel istismarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, mahkemenin ayrıca, antrenörün hapiste olduğu sürece ve tahliyesinin ardından 3 yıl boyunca Denetleme Kurulu’nun gözetiminde olmasına ve çocukların bulunduğu alanlara girişinin yasaklamasına hükmettiğini kaydetti.

-Futbolda cezai soruşturmalar sürüyor

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Spor Etiği ve Sporun Korunması Kurulu’nun futbol maçlarındaki olası suçlarla ilgili soruşturmalarında gelişmeler kaydedildiğini yazdı.

Gazete, futbol hakemleri ve manipülasyonlarla ilgili araştırmada varılan sonuçların, Hukuk Dairesi tarafından cezai soruşturma için polise iletildiğini kaydederken, Ukraynalı bir yatırımcının Baf'taki bir futbol kulübünün menajerlerine yönelik iddialarıyla ilgili soruşturmanın da tamamlandığını belirtti.

Haberde, Rum avukatlar İlias Stefanu ve Efthimios Efthimiu’nun, Rum hakemler ve futbol maçlarının olası manipülasyonu ile ilgili olarak yürüttükleri araştırmada elde ettikleri ifadelerle birlikte 21 Mart’ta Hukuk Dairesi’ne başvurdukları ifade edildi.

Gazete, hukukçuların değerlendirmesinin ardından, bulguların cezai soruşturmayı gerektirecek nitelikte olduğunun düşünüldüğünü ve Çarşamba günü, tüm bilgilerin polise iletildiğini de yazdı.