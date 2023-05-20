ABD Büyükelçisi müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğinden bahsetti

ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie D. Fisher, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon için müzakere masasına geri dönülmesine destek verdiklerini söyledi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie D. Fisher’in, dün, DİSİ Başkanı Anna Dimitriu’yu ziyaret etmesi çerçevesinde yaptığı açıklamalara yer verdiler.

Habere göre DİSİ ofisinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında Fisher, ABD’nin siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu federasyon için müzakere masasına geri dönülmesine destek verdiğini ifade etti.

Fisher, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğinden de söz etti.

Kişi ve kuruluşlara karşı özel mali cezalar ile ilgili konularda yakın iş birliği yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Fisher, bu çabaya yönelik Güney Kıbrıs’tan verilen desteğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Fisher ayrıca Sudan’dan kaçarak Güney Kıbrıs üzerinden ülkelerine dönen vatandaşlarından da bahsetti.

-Dimitriu

DİSİ Başkanı Anna Dimitriu ise yaptığı açıklamada, sadece ABD Büyükelçisine, Maraş’taki durum, mallara ilişkin konuyla birlikte Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgi verme fırsatı bulduğunu ifade etti.

İlkelere dayanan konulara ve müzakerelerin yeninde başlaması çabalarına verdiği destek nedeniyle ABD’ye yönelik teşekkürlerini sunan Dimitriu, ABD’nin tüm konularda ve özelikle Kıbrıs sorununda Güney Kıbrıs’ın bir müttefiki olduğunu söyledi.

Yaptırımlar konusunu da ele aldıklarını söyleyen Dimitriu, Rum Yönetimi’nin bu konuda ne gerekirse yapacağını, ekonomi ve ülkenin isminin korunması adına hükümetin hamlelerini de beklediklerini ifade etti.

-Dimitriu sözde “Maraş Belediye” heyetini kabul etti

Alithia gazetesi bir başka haberinde DİSİ Başkanı Anna Dimitriu’nun, sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve “Maraş belediye meclisi” heyetiyle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, “Maraş” konusu ele alınarak Maraş’taki Kıbrıs Rum mallarının alım-satımıyla ortaya çıkan "endişe verici durum" konusunda görüş alış verişinde de bulunuldu.

DİSİ Başkanı Dimitriu, ülkenin yeniden bağımsız olması, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde ülkenin yeniden birleşmesinin sağlanması gerekliliğinden söz etti.

Siyasi eşitliğe dayalı, "iki kesimli iki toplumlu federasyon" konusunda toplumu bilgilendirme inisiyatifi üstlendiklerini söyleyen Dimitriu, böylelikle halkın üzerinde anlaşmaya varılan çözüm çerçevesi hakkında bilgi sahibi olacağını ifade etti.

Dimitriu, "bu inisiyatife dahil olan faaliyetler" arasında, iki taraf arasında temasların ve diplomatların bilgilendirilmesinin de bulunduğunu belirtti.