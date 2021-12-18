ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs raporu

Rum Basını, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılına ilişkin terörizm raporunu yayımladığını, raporda Kıbrıs’a da yer verildiğini aktardı.

Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terörizm raporunun Kıbrıs’a ilişkin kısmında “Kıbrıs’taki ateşkes hattının uyuşturucu ve insan ticareti için önemli bir geçiş noktası olduğu” iddiasında bulunulduğunu yazdı.



Gazeteye göre söz konusu raporda özetle, Güney Kıbrıs’ın terörizmle mücadele alanında ilerleme kaydettiği, AB, ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği yaptığı, ayrıca yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesi programını da kaldırarak teröristlerin ve onların finansörlerinin AB pasaportu almalarının önüne geçtiği belirtildi.Raporda ayrıca, “adanın bölünmüşlüğünün iki toplum ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında terörizmle mücadele alanında işbirliği yapılmasını engellediği” de vurgulandı.