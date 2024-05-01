Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Avrupa Birliği’nin (AB) 2004 yılındaki büyük genişlemesinin 20’inci yılını tamamlaması üzerine Kıbrıs Rum Haber Ajansı'nın (KİPE) de aralarında bulunduğu bir grup Avrupa basın yayın organına demeç verdiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Michel demecinde “Avrupa Konseyi’nin kısa süre önceki sonuçlarının, kolektif olarak süreç açısından yararlı olacağını düşünmeleri halinde, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahale etmesi için kapıyı açık bıraktığını” söyledi.

Avrupa Konseyi’nin kısa süre önceki sonuçlarının AB’nin elindeki araçları kullanmaya hazır olduğundan söz ettiğini ifade eden Michel, bu ifadenin kasıtlı olarak belirsiz olduğunu ve kapıyı açık bıraktığını savundu.

Demecinde, KİPE’nin Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgili bir sorusunu da yanıtlayan Michel, Türkiye ile mümkün olan en iyi ilişkiyi istediklerini, bunun Türkiye ve kendi çıkarlarına olduğunu, buna paralel olarak Güney Kıbrıs’a içten bir dayanışma göstermeye kararlı olduklarını da dile getirdi.

Michel, Nisan ayında gerçekleştirilen Avrupa Konseyi sonuçlarına atıfta bulunarak, bunun Güney Kıbrıs’taki dostlarına gönderdikleri net bir mesaj olduğunu söyledi.

AB’nin Kıbrıs sorunu çözüm çabalarına katılımını da yorumlaması istenen Michel, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir süreci bulunduğunu ve bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le birkaç kez doğrudan tartıştığını söyledi.

Gazete, demecin pazartesi günü verildiğini ve Michel’in aynı gün içerisinde BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’le gerçekleştireceği görüşmeye değindiğini de iletti.

Demecinde Avrupa Konseyi sonuçlarının net olduğunu da dile getiren Michel, ellerindeki araçları kullanmaya hazır olduklarını yineledi.

Açıklamasında, peşin hükümlü olmak istemediğini de ifade eden Michel, Kıbrıs Rum makamları, BM, Türk tarafı ve üye devletlerle iyi bir koordinasyon içerisinde faydalı olmak, durumu değiştirmek ve sonuç almak için neler yapabileceklerini yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.