‘ABD’nin Kıbrıs MEB’inde güçlü varlığı gerekli’

ABD’li Demokrat Senatör Robert Menendez “ABD’nin Kıbrıs MEB’i karşısında kendini gösteren Türk saldırganlığına, güçlü bir diplomatik ve donanma varlığıyla yanıt vermesi gerektiğini” ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “ERT Washington’a” konuşan New Jersey Senatörü Menendez, “Türkiye’nin sürekli gösterdiği agresif ruh hali yüzünden, ABD’nin bölgedeki güçlü varlığının gerekli olduğu” iddiasında bulundu.

Menendez, uluslararası hukukun korunmasının, Amerikan dış politikasının uluslararası topluma göndermesi gereken doğru bir mesaj olduğunu da ifade etti.

“Kıbrıs’ın uluslararası hukuk temelinde, müdahaleler olmaksızın, MEB’inden istifade etme aynı zamanda petrol ve doğal gaz araştırmaları yapma konusunda mutlak bir hakkı bulunduğunu” öne süren Menendez, “ABD’nin de Kıbrıs MEB’inde muhtemelen keşif yapmayı isteyebilecek Amerikan şirketlerini güvenceye almak için güçlü bir varlığa sahip olması gerektiğini” savundu.

Bunun hem donanma varlığı, hem de güçlü bir diplomatik varlık gerektirdiğini ifade eden Menendez, sözlerinin devamında ABD-Türkiye ilişkilerine de değindi.

(TAK)