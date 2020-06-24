Akıncı-Anastasiadis telefon görüşmesi rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında dün akşamüzeri gerçekleşen ve sınır kapılarından geçişler konusunun ele alındığı telefon görüşmesi, bugünkü gazetelerde yer buldu.

Politis “Kıbrıs Türk Tarafından Limnidi Barikatının Hafta İçerisinde Açılacağı Teyidi… Vatandaş Gruplarından Test Tepkileri” başlıklı haberinde, dünkü telefon görüşmesinin ana konusunun “Limnidi” (Yeşilırmak) sınır kapısının açılması olduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’e bahse konu kapı meselesinin hafta sonuna kadar çözüleceğini söylediğini yazdı.

Rum Başkanlık Sarayı’nın, Yeşilırmak kapısının açılmaması nedeniyle gerek KKTC gerek BM Barış Gücü nezdinde sert girişimlerde bulunduğunu belirten gazete, Ada’da bulunan Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın bu konuda KKTC ile somut temaslarda bulunduğunu, Akıncı’nın telefon görüşmelerinde söylediklerinin de bunu teyit ettiğini kaydetti.

Gazete devamla Rum yönetiminin, KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından geçişlere getirdiği kategorilerden, her geçişlerinde son 72 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdiği kategoride yer alan ancak haftada birkaç kez kapılardan geçiş yapması gereken kişilerin, Rum yönetiminin bu kararına tepki gösterdiğini haber verdi.

Habere göre Rum yönetiminin bu kararı nedeniyle mağduriyet yaşayanlar arasında KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitler ve bunların Rum tarafında yaşayan yakınları, tarlalarını işlemek için geçiş yapması gereken Maronit çiftçiler, Kıbrıslı Türk veya Rumlarla ilişkisi olanlar, boşanmış çocuklu ve mahkeme kararı uyarınca çocuklarını haftanın belirli günü görmesi gerekenler bulunuyor.

Diğer gazeteler Akıncı-Anastasiadis telefon görüşmesini şu başlıklarla okurlarına aktardı:

Fileleftheros: “Başkan Anastasiadis’in Telefon Görüşmesi… Akıncı Limnidi’nin Hafta İçerisinde Açılacağını İletti”

Alithia: “Akıncı Anastasiadis’e Bilgi Verdi… Limnidi-Aşağı Pirgo Barikatı Açılıyor”

Haravgi: “Akıncı Anastasiadis’e: Limnidi Bu Hafta İçerisinde Açılıyor”