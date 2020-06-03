Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs gazetesine yapmış olduğu, özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.
Fileleftheros gazetesi, “Seçimler Öncesinde Herhangi Bir Faaliyet Yok-Akıncı Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Çalışmak Amacıyla Yetkinin Yenilenmesini Talep Ediyor”; Alithia gazetesi “Akıncı Ekim Ayına Kadar Kıbrıs Sorununda Gelişme Görmüyor – Yeni Yetki Olmadan Adım Atamam”; Haravgi gazetesi “Akıncı: Yeni Yetki Olmadan Kıbrıs Sorununda Adım Yok” ve Politis gazetesi de “Akıncı: Çözüm Ya Da Bölünmüşlük” başlığını kullandı.
Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs gazetesine yapmış olduğu, özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.
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