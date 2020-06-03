Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs gazetesine yapmış olduğu, özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Seçimler Öncesinde Herhangi Bir Faaliyet Yok-Akıncı Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Çalışmak Amacıyla Yetkinin Yenilenmesini Talep Ediyor”; Alithia gazetesi “Akıncı Ekim Ayına Kadar Kıbrıs Sorununda Gelişme Görmüyor – Yeni Yetki Olmadan Adım Atamam”; Haravgi gazetesi “Akıncı: Yeni Yetki Olmadan Kıbrıs Sorununda Adım Yok” ve Politis gazetesi de “Akıncı: Çözüm Ya Da Bölünmüşlük” başlığını kullandı.