Akıncı’nın dostluk maçına katılmayacak olması rum gazetelerinde

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında bugün gerçekleşecek olan dostluk maçına, Rum kesiminde yapılacak olması nedeniyle katılmayacak olması ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun dün konuyla ilgili yaptığı açıklama bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Konuyla ilgili bazı gazete başlıkları şöyle; Alithia “Akıncı Kırmızı Kart Gösterdi - Kıbrıs Türk Lideri Sahte Devletin Bayrağını Arabasından Çıkarmamak İçin Gitmekten Vazgeçti”, Politis “Pile Buluşması Bir Kala Başarısızlığa Uğradı”, Haravgi “Akıncı Pile’deki Dostluk Maçına Katılmıyor” başlıklarıyla yer buldu.