Alman Büyükelçi, Türkiye'nin faaliyeleri hakkında konuştu

Almanya’nın yeni Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin sözde “Kıbrıs MEB’i içerisinde” olduğu görüşünü belirterek Almanya’nın, Türkiye’nin bu yaptıklarını onaylamadığını ve AB’nin bu konudaki ortak tepkisini kesin şekilde desteklediklerini söyledi.

Ernst Reichel haftalık Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, AB’nin kısa süre önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tepki olarak yaptırımlar kararlaştırdığını, ülkesinin de bunu desteklediğini hatırlattı.

Richel “Yunanistan’ın bu konudaki görüşü, ne yapmamız gerektiğini belirlememiz açısından bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye ile birçok başka meselelerimiz de var, bu yalnız bir tanesi ve hepsini bir genel bakışla ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.