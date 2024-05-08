Güney Kıbrıs’ta kutlanan Paskalya yortusu döneminde sıkça karşılaşılan çatapat patlatılmasının önüne geçmek amacıyla yoğun mesai harcayan Rum polisi, 5 bin 500 çatapat ele geçirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Paskalya döneminde sıkça kullanılan ve kimi zaman yaralanmalara sebep olan çatapatların kullanımının önlenmesi amacıyla Rum polisi tarafından birçok kontrol gerçekleştirildiğini, toplamda 5 bin 500 çatapata el konulduğunu yazdı.

Gazete haberinde, yasa dışı şekilde çatapat kullanmak ve bundurmak sebebiyle 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını da belirtirken, Paskalya döneminde çatapat kullanımından ötürü herhangi bir yaralanmanın ise olmadığını vurguladı.