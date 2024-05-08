Güney Kıbrıs’ta, Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi hasta sayısının bin 300 olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki talasemi hasta sayısıyla ilgili verilere yer verdi.

Güney Kıbrıs’ta her yıl 5-6 çocuğun talasemi hastası olarak doğduğunu yazan gazete toplam talasemi sayısının bin 300 olduğunu ayrıca bu kişilerden 650’sinin ise ağır hasta grubunda yer aldığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta her yedi kişiden birinin talasemi taşıyıcısı olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs'ın ayrıca hasta sayısı açısından, ülke nüfusuna göre dünya çapında en yüksek rakamlara da sahip olduğunu belirtti.