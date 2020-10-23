Anastasiades: " Halkın çoğunluğunun aldığı karara ihanet etmeyeceğim"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in halkın çoğunluğunun aldığı karara ihanet etmeyeceğini ve görevini Anayasaya göre tamamlayacağını belirtti..

AKEL ve DİKO partilerinin Rum Liderin istifa etmesi, Temsilciler Meclisinin lağvedilmesi ve milletvekili seçimlerinin açıklanması ile ilgili eleştirilere yanıt olarak Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada: “Vatandaşlar Anastasiades’i onurlandırarak kendisine ülkeyi beş yıl yönetmesi yönünde güçlü bir yetki verdi. 2partinin çabaları; Kıbrıs’la ilgili kritik gelişmelere denk geliyor. Yoğun Türk tahrikleri, vatandaşlar ve siyasi liderlik arasında en güçlü birliği gerektiriyor. Aynı anda salgının neden olduğu sağlık krizi ülkeyi ekonomik sonuçlarla tehdit ediyor. Şimdi, partisel çıkarların ve seçim peşinde koşmak zamanı değil. Şimdi içte birlik zamanıdır. Vatandaş dakikaların ne kadar kritik olduğunu biliyor ve bu tür davranışları kınayacaktır ” dendi.