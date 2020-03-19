Anastasiades: "Tüm vatandaşlar harekete geçirilmeli"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasides, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada corona virüsün göğüslenmesi için tüm vatandaşların harekete geçirilmesinin önemini vurguladı.



Güneyde dün toplanan Bakanlar Kurulu, günlük konuları ve özellikle de corona virüsünün göğüslenmesiyle ilgili konuları tartıştı.



Rum Hükümet Sözcüsü kirakos Kousios tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda her yetkili Bakan alınan önlemler ve alınan kararlar konusunda bilgi verdi.



Araştırma, Yenilikler Dijital Politika Müsteşarlığı Kiriakos Kokkino özellikle Çalışma, Refah ve Sosyal Sigorta Bakanlığında corona virüs nedeniyle yoğun iş hacminden dolayı geliştirilen yeni teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdi.



Kousios şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu üyelerine sadece Kıbrıs’ı değil tüm dünyayı sarsan corona virüsün göğüslenebilmesi amacıyla tüm vatandaşların harekete geçirilmesinin önemi konusunda bilgi verdi. Anastasiades, yeni durumun kapsamlı bir şekilde tamamen göğüslenebilmesi için halka katkıda bulunma çağrısı yaptı.Bakanlar kendi açılarından Anastasiades'e toplumun korunması ve virüsün göğüslenmesi için gerekli her yardımı sunmaya ve yayınlanan kararları harfi harfine uygulamaya hazır oldukları güvencesi verdiler”