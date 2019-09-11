Anastasiadis bugün Miçotakis'le görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan temasları çerçevesinde dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi, “Ankara Karşısında Ortak Çizgi – Çavuşoğlu’nun Açıklamaları Konusunda Endişe Büyük” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğünü, görüşmede Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Türkiye’nin eylemleri karşısında ortak hareket etme vizyonunun vurgulandığını yazdı.

Anastasiadis ile Miçotakis’in görüşmesinin odağında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC temasları ve yaptığı açıklamaların yer aldığını belirten gazete, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adadaki temaslarının da ikilinin görüşmesindeki diğer bir önemli başlığı oluşturduğunun altını çizdi.

Habere göre, görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, Anastasiadis’in görüşmede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği görüşme, referans şartları, Lute’un temasları ve Türkiye’nin sözde “yarattığı sorunların” ele alındığı duyuruldu.

Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusundaki gelişmeler ile Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri konusunun duyulan endişenin dile getirildiği açıklamada, Türkiye’nin “bu eylemlerine son vermesi ve müzakerelerin yeniden başlamasına imkan sağlayacak ortamın oluşmasına katkı koyması gerektiği şeklindeki ortak görüş” vurgulandı.

Açıklamada, Anastasiadis ve Miçotakis’in, Kıbrıs sorununa “garantilerin ve yabancı askerlerin olmadığı, uluslararası hukuka ve BM kararlarına dayanan kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunması hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki istekleri” de dile getirildi.

MİÇOTAKİS: “EVİNE HOŞ GELDİN”

Gazete, haberinin devamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’e “evine hoş geldin” şeklinde seslendiğini ve ülkesinin Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğine vurgu yaptığını yazdı.

Miçotakis, Türkiye’nin “yasadışı” eylem ve tutumundan bahsederek, bu tutumun AB’nin çıkarlarını doğrudan etkilediğini öne sürdü.

Miçotakis ayrıca, görüşmede 8 Ekim’de Mısır’la yapılacak üçlü zirve konusunun da ele alındığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkan Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Bizim Bütün Arzumuz” başlığı altında verirken, Rum lider Anastasiadis’in açıklamalarına daha ayrıntılı şekilde yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, “referans şartlarında uzlaşıya varılması için gerekli koşulların oluştuğunu ancak, ne yazık ki ardından yaşananlar ve Çavuşoğlu tarafından da açıklamalarla doğrulananlar sebebiyle, Türkiye’nin niyetleri ve çözüm için özlü bir diyaloğun yeniden başlaması konusunda bir sorun oluştuğunu” öne sürdü.

Gazete, haberinin devamında, Anastasiadis-Miçotakis görüşmesinin bir çalışma yemeğiyle sonlandığını, iki ülke dışişleri bakanlarının da ayrıyeten bir çalışma yemeğinde bir araya gelerek görüştüklerini yazdı.

Haberde ayrıca, Anastasiadis’in Atina’da bulunduğu sırada Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve SİRİZA partisi başkanı Aleksis Çipras’la telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos telefon görüşmesinde Güney Kıbrıs’a yönelik tam destek belirtirken, Çipras’la görüşmede ise görüş alış verişinde bulunuldu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Şimdi New York’a Gidiyoruz – Ortak Çizgi Belirlediler – Kıbrıs Sorununda Bir Sonraki Durak New York’ta BM Genel Sekreteri”.

Haravgi: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda ‘Tam Niyet’ – Türk İhlalleri Konusunda Ortak Atina-Lefkoşa Uygulamaları”.

