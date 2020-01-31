Anastasiadis, Kiprianu ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasında dün gerçekleştirilen görüşme Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasındaki görüşmede, gündemdeki konular hakkında görüş alış verişinde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüş birliği içerisinde oldukları noktalarda, hükümet projelerini ve reformları destekleme konusunda bir soruna sahip olmadıklarını söylerken, hem fikir olmadıkları noktalarda ise kendi görüşlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Kiprianu, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, 26 Nisan’da KKTC’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Kıbrıs sorununda uzayan çıkmaza ilişkin partisinin sahip olduğu endişeyi dile getirdi.

Kiprianu, Türk faaliyetleri konusundaki endişelerini de dile getirdiklerini ifade etti.

Öte yandan Politis gazetesi, Kiprianu’nun, kritik konuların meclise gönderilmesinden önce bakanların siyasi partilerle iletişime geçmesi ve bilgi vermesi konusunda öneride bulunduğunu yazdı.

Politis gazetesi, başka bir sayfasında ise Anastasiadis ile Kiprianu’nun, Güney Kıbrıs futbolunda şikeli maçlarla ilgili yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını ve futboldaki yozlaşmanın temizlenmesi için kararlılıkları olduklarından da söz ettiklerini belirtti.