Anastasiadis, Ulusal Konseyi bilgilendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazartesi günü BM Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la telefonda görüştüğü, dün gerçekleştirilen Rum Ulusal Konsey toplantısında ise bu telefon görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşme ile doğal gaz konularında Rum liderlere bilgi verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Gelişmeler Konusunda Karşılıklı Bilgilendirme – Anastasiadis ve Lute Arasında Geçtiğimiz Pazartesi Telefon Görüşmesi Yapıldı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazartesi günü BM Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini öne çıkardı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Anastasiadis ve Lute’un telefon görüşmesinde bugüne kadar yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını ve Lute’un Anastasiadis’e, Guterres’in görevlendirmesi doğrultusunda çabalarını sürdürdüğünü söylediğini iddia etti.

Lute’un telefon görüşmesinde Anastasiadis’e, Türkiye ziyaretini ne zaman gerçekleştireceğine dair herhangi bir bilgi aktarmadığının altını çizen gazete, Lute’un Ankara ziyareti sonrasında Anastasiadis’le yeniden telefon görüşmesi yapmasının da beklendiğini vurguladı.

Gazete ayrıca, Lute’un Anastasiadis’e “son görüşmelerinde konu olan ifadeleri bulacağını” söylediğini iddia etti.

ANASTASİADİS: “HEDEF REFERANS ŞARTLARINDA UZLAŞI”

Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in dün bir açılış etkinliği sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve “herkesin hedefinin referans şartları konusunda uzlaşıya varılması olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Lute’la telefon görüşmesinin içeriğinin sorulması üzerine, Lute’un kamuoyu önünde olmayı sevmeyen biri olduğunu ancak planları arasında üç garantör ülkeyi de ziyaret etmenin bulunduğunu söyledi.

Anastasiadis, referans şartlarında uzlaşı sağlanması ihtimalinin ne kadar olduğu şeklindeki bir soruya, “temaslar tamamlanmadan bununla ilgili bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağı, sonuca ulaştıracak yaratıcı bir diyalogun başlamasını sağlayacak referans noktalarında uzlaşı sağlanması yönünde çaba sarf edildiği” yanıtını verdi.

Gazete, dünkü Ulusal Konsey toplantısında ise, Anastasiadis’in Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşme, uzlaşıya varılan Güven Yaratıcı Önlemler, “Strovilya” (Akyar) konusu ve Anastasiadis’in Londra ziyareti programı konularının ele alındığını yazdı.

Anastasiadis’in siyasi liderleri bu konulara ilişkin bilgilendirdiğini ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğunu belirten gazete, “Strovilya” konusunda ise Anastasiadis’in parti başkanlarına, “hükümetin konuyu yakından izlediği ve gerekli faaliyetlerde bulunduğu” taahhüdünü verdiğini yazdı.

Bölgede kaçak ticaret yapıldığına ilişkin KKTC makamlarının iddialarının doğru olabileceği ihtimalinin toplantıda ortaya çıktığını iddia eden gazete, TC askerinin bölge sakinlerine yönelik başlattığı kontrolleri sonlandırdığını ancak bölgedeki Kıbrıslı Rumların evlerini ziyaret edenleri kontrol etmekte olduğunu da öne sürdü.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantının yapıcı ve yaratıcı geçtiğini, Anastasiadis’in Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşmede gündeme gelen tüm konular hakkında konseyi bilgilendirdiğini belirtti.

MATTHEW NİMETZ’DEN KIBRIS MESAJI

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Matthew Nimetz’in, Yunanistan ile Makedonya arasında isim konusunda varılan “Prespa Anlaşması” konulu basın toplantısına katılan gazetecilerin sorunlarını yanıtladığını ve Kıbrıs sorununa da değindiğini yazdı.

Habere göre Nimetz, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunu veya İrlanda’daki sınır düzenlemeleri gibi diğer sorunlar konusunda ne gibi tavsiyeleri olacağı şeklindeki bir soruya verdiği yanıtta, sürecin devam etmesinin önemine dikkat çekti.

1977-80 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığında görevli olduğu sırada Kıbrıs sorunuyla uğraştığını ifade eden Nimetz, ABD-Kanada-İngiltere tarafından 1977 yılında sunulan ancak Kıbrıslılar tarafından reddedilen bir plandan söz etti.

Uzun süreli anlaşmazlıkların çözümünün kolay olmadığı ve bunun için doğru zamanın gelmesi gerektiğini belirten Nimetz, Kıbrıs’taki dinamiklerin sadece adadaki insanlara değil, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye’nin ve garantör devletlerin tutumlarıyla da alakalı olduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesi ise, konuya ilişkin haberini “Şu An İçin Referans Şartlarında Anlaşma Sağlamak Çok Zor” başlığı altında verirken, Anastasiadis-Lute telefon görüşmesine değindi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Lute’un Anastasiadis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “şu an için referans şartlarında uzlaşıya varılmasının çok zor olduğunu” söylediğini iddia etti.

Habere göre Lute ayrıca, Anastasiadis’e, “4 Temmuz görüşmesine ilişkin tutanakların olmadığını, sadece Eide’nin notlarının bulunduğunu” belirtirken, “taraflar uzlaşmadığı sürece yazılı herhangi bir belge sunmayacağını” da vurguladı.

“LİDERLERİN YENİ GÖRÜŞMESİ TRİBÜNLERDE”

Öte yandan Politis gazetesi, Anastasiadis ve Akıncı’nın Salı günü gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bir sonraki görüşmelerinin 19 Mart tarihinde Pile’de gerçekleştirilecek dostluk maçında olacağını iddia etti.

Gazete, yukarıdaki başlık atında verdiği haberinde, liderlerin, Stelios Haciyoannu tarafından kendilerine gönderilen, 19 Mart tarihinde “Nea Salamina-Mağusa Türk Gücü” futbol takımları arasında Pile’de oynanacak olan karşılaşmaya katılmaları davetini kabul ettiklerini öne sürdü.

Gazete, “Peace and Sport” örgütü ile Stelios Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte, “Peace and Sport” örgütü başkanı Joel Bouzou, başkan yardımcısı Didier Drogba ve Stelios Vakfı kurucusu Stelios Haciyoannu’nun da hazır bulunacaklarını yazdı.

Gazete, dünkü Ulusal Konsey toplantısına ilişkin haberini ise “Başkan Lute’la Telefonda Görüştü” başlığı altında okuyucusuna aktardı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Referans Şartlarını Başarmak İçin Çabalıyoruz” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in son günlerde Lute’la “iki telefon görüşmesi” gerçekleştirdiğini iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in son günlerde Lute’la bir değil iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia ettiği haberinde, Lute’un atacağı adımların ne yönde olacağının ise henüz netlik kazanmamış göründüğünü yazdı.

Anastasiadis’in dünkü açıklamasına da yer veren gazete, Lute’un Kıbrıs’a yeniden gelmeden önce Ankara ziyaretini gerçekleştirmesinin beklendiğini vurguladı.

Yine elde ettiği bilgilere göre gazete, Lute’un Anastasiadis’e “4 Temmuz 2017 tarihli görüşmenin tutanaklarına ilişkin çabalarını sürdürdüğünü, bazı sonuçlar çıkarmasına imkan sağlayan bazı şeyler bulduğunu ancak henüz tam ve net bir imaja sahip olmadığını” söylediğini iddia etti.

Gazete, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında Rum Sözcü Prodomu’nun söylediklerine de haberinde yer verdi.