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Anastasiadis’ten geçmiş olsun mesajı

Anastasiadis’ten geçmiş olsun mesajı
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Bugün sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde meydana gelen yangın dolayısıyla Kıbrıs Rum lideri Başkanı Nikos Anastasiadis geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anastasiadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda iki kişinin hayatının kaybetmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü ifade ederken “Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile telefonda görüştük ve kendisine başsağlığı dileyerek  gerekli olan herhangi bir yardıma hazır olduğumuzu aktardım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 13:42
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