Anorthosis-Beyoz Belediyespor maçı Rum basınında

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa bölgesine” ait “Anorthosis” hentbol takımının, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası çerçevesinde dün rövanş maçında karşılaştığı İstanbul Beyoz Belediyesporu, 36-25 şeklindeki skorla yenerek turu geçmesi haberi, Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi spor ekinde ilgili haberi “Τürk Beykoz’a Karşı Anorthosis İçin Kahramanca Turu Geçme” , Haravgi gazetesi “Anorthosis Tarih Yazdı”, Alithia gazetesi “Türklerin Eğilmesi-Ruh Milyonları Yendi-Anorthosis Beykoz’u 36-25 Skorla Dağıttı ve Hentbol EHF Cup’ta Tarihi Tur Geçti” , Fileleftheros gazetesi ise “Tarihi Randevuda “Lady” başlıklarıyla aktardı.