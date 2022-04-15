Ara bölgede Astromerit’ten Eski Lefkoşa Havaalanı’na kadar olan alana demir kapı yerleştirildi

Ara bölgeden Lefkoşa’nın batısına kadar olan (Astromerit-Lefkoşa Eski Havaalanı arası) 11 kilometrelik dikenli tel döşeli bölgeye, mültecilerin geçişini engellemek maksadıyla ilk demir kapıların yerleştirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, hükümet planına göre, ara bölgedeki arazilerde çiftçilik yapan kişilerin gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak için toprak yollarla eşit sayıda, 20’den fazla demir kapı yerleştirileceğini yazdı.

Ara bölgede çiftçilik yapma izni olan kişilere demir kapıların anahtarlarının verilmesinin düşünüldüğünü ancak Rum Yönetimi’nin Frontex ile sınır bekçileri için anlaşma imzalamış olmasının, her demir kapıya bir bekçi yerleştirilmesi olasılığını da açık bıraktığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 12:28