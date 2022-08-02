Ara bölgedeki dikenli tellerle ilgili açıklamalarına İçişleri Bakanlığı ile DİSİ’den tepki

Güney Kıbrıs’ın Başkan adayı ve eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in ara bölgedeki dikenli tellerle ilgili açıklamalarının, İçişleri Bakanlığı ile DİSİ’nin tepkisine yol açtığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Mavroyannis’in geçen hafta ara bölgeyi ziyaret ederek dikenli telleri yakından gözlemlediğini ve burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nı yasadışı mültecilerle mücadele etmek maksadıyla ara bölgeye dikenli tel koydurduğu için sert bir dille eleştirdiğini yazdı.

Gazete, Mavroyannis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toprağın bölünemeyeceğini, adanın yeniden birleşmesinin önlenemeyeceğini, ara bölgede ikamet eden çiftçi ve hayvancıların serbest dolaşımının önüne geçilemeyeceğini ve siyasi sığınma başvurusu yapmak isteyen kişilerin engellenmesi suretiyle Uluslararası Hukuk ilkelerinin ihlal edilemeyeceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Mavroyannis, dikenli tellerin KKTC’den mülteci geçişini engellemeyeceğini ve bu tellerin, bölge halkı ile UNFICYP’e ekstra sorun çıkardığını ifade ederek, “Dikenli Tel Karşıtı İnisiyatif” adlı gruba bu hususta verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini sundu.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’nın Mavroyannis’in bu açıklamalarına tepki göstererek, bir Başkan adayının, “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelere” yasadışı mülteci girişinin engellenmesi çabasından hoşnutsuzluk duymasını üzüntüyle karşıladığını belirttiğini yazdı.

Bakanlık, açıklamasında Mavroyannis’in talep ettiği mevkinin yasadışı mülteci sorununun önüne geçilmesi için doğrudan tedbir alınmasını gerektirdiğini ve dikenli tellerin toprağı bölmediğini, adanın yeniden birleşmesine de engel olmadığını kaydetti.

DİSİ ise, mülteci akışının önlenmesi için tel örgü inşa edilmesi, ara bölgenin modern araçlarla gözlenmesi ve sınır bekçisi istihdamının gerekliliğini vurguladı.