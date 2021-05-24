Arap Birliği Örgütü Genel Sekreteri ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Mısır ziyareti çerçevesinde, Arap Birliği Örgütü Genel Sekreteri Ahmed Abdul Gayt ile görüştüğü haber verildi.

Hristodulidis’in Mısır Devlet Başkanı Abdul Fatah El Sisi ve Dışişleri Bakanı Semih Şukri dışında Kahire’de bulunan Arap Birliği Örgütü merkezinde, örgüt genel Sekreteri Gayt ile Güney Kıbrıs ile Arap Birliği Örgütü arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve diğer bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs Mısır ilişkilerinin, en iyi döneminde bulunduğuna dikkat çeken Alihtia, bunun en iyi göstergesinin, Hristodulidis’in El Sisi tarafından kabul edilmesi, Rum ve Mısır kabinelerinin en yakın zamanda görüşmesi ve Rum-Yunan-Mısır-Fransa Dışişleri Bakanları arasında Haziran ayı başlarında görüşme yapılmasına karar verilmesi olduğuna işaret etti.