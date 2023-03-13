Atina’da “büyük meselelerde rota belirlenecek”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “açık konularda rota belirlemek" için temaslar yapacağı Yunanistan’a başkanlık uçağı arızalandığı için tarifeli seferle gitti.

Fileleftheros “Sıcak Gündem Karşısında… Hristodulidis’in İlk Atina Ziyareti Özlü… Başkanlık Uçağındaki Sorun Nedeniyle Değişiklik” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in 2 günlük Atina ziyaretinin sembolik olmayacağını, bugün bir araya geleceği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile “iki ülkeyi meşgul eden bütün büyük meseleleri” masaya yatırarak ortak hareket rotası belirleyeceğini yazdı.

Gazete, bugün Yunanistan Başbakanlığında ele alınacak “büyük meselelerden” bazılarının Kıbrıs sorunu, Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türk “zorlukları”, üçlü işbirlikleri ve ABD ile ilişkiler olduğuna işret ederek, diplomatik kaynakların, görüşme sonunda “daha iyi koordinasyona nasıl ilerlenebileceğine dair somut açıklamalar yapılabileceği görüşünde olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Kıbrıs sorunu odağında Hristodulidis’in, Avrupa Birliği’nin özlü müdahelesi önerisi mercek altına alınacak. Hristodulidis, Miçotakis’e, Rum yönetiminin Yunanistan’dan Avrupa Halk Partisi alanında ve Avrupa Konseyi düzeyinde beklediği önemli katkıyla ve AB’nin Kıbrıs sorununa ataması için düşündüğü isimlerle ilgili somut bilgi vermesi bekleniyor.

Gazete, Rum ve Yunan hükümetleri tarafından “provokasyon” olarak nitelendirilen tavırlarında bu günlerde “durgunluk” olduğunu ancak buna rağmen Hirstodulidis-Miçotakis görüşmesinde bu konunun da masaya yatırılacağını yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis, Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs’a, gerekse Yunanistan’a karşı Ege’de “saldırgan” tutum sergilediğine ve bunu Yunanistan ile ortaklaşa göğüslemeleri gerektiğine inanıyor. Rum tarafı, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında gerek diplomatik, gerek askerî düzeyde koordinasyon olması gerektiği görüşünde.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bazı bölge ülkeleriyle oluşturduğu üçlü işbirliklerinin (İsrail, Mısır ve Ürdün) yeniden canlandırılması için yapılacak hareketlerin koordinasyonunu da ele alacak, ABD ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkiler ve enerji meseleleri de gündemde olacak.

Temaslarına bu sabah Sintagma Meydanı’ndaki Meçhul Asker anıtına çelenk koyarak başlayacak olan Hristodulidis Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile görüştükten sonra Başbakanlığa giderek, Miçotakis ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından basına ortak açıklama yapılacak.

Haravgi de haberi manşetten “AB’yi Kıbrıs Sorununa Düşük Beklentilerle Müdahil Etme Çabası… Hristodulidis Önerisini Brüksel’e Atina Aracılığıyla Götürüyor” başlığıyla verdi.

Gazeteye göre, Hristodulidis, AB’nin sorunun parçası olması hasebiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmeyen AB’yi Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil etme önerisini verimli kılmak için adada, Atina’da ve Brüksel’de yapacağı faaliyetlere yatırım yapıyor.

Hristodulidis'in, Cumhurbaşkanı Tatar’dan ve kendisinden Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik görüşlerini dinlemek üzere bu hafta adaya gelecek BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’ya da önerisini aktaracak. Önerisini 23 Mart’ta Brüksel’de yapılacak Avrupa Zirvesi’nde ileri götürmek için de bugün ve yarın Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

Hristodulidis’in önerisinin “sonuç vereceği garanti görülmeyen” bir öneri olduğuna işaret eden gazete, AB’nin 2008’de İyi Niyet Misyonu Grubu’nda, Cenevre’deki birinci uluslararası konferansta, Mont Pelerin’de ve Crans Montana’da Juncker, Mogherini, Timmerman gibi isimlerle aktif müdahil olduğunu hatırlattı, şunları aktardı:

“AB ne oldu da çaba çöktü iyi biliyor ve kendisini Türkiye ile karşı karşıya getirecek kadar aktif bir rol almasının zor olacağı ve bazı üye üyelerin menfaatlerinin Avrupa’nın genel menfaatlerinin üzerinde olduğu değerlendiriliyor. BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için samimi irade gibi, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılması önerisinden daha fazlasını işitmeyi bekleyecek.”

Gazete, Hristodulidis’in Rum Ulusal Konseyi’ne önerisi hakkında detaylı bilgi vermediğini, bunu daha sonra yapacağını belirtti.

Politis “Dolu Gündemle Atina’ya” başlıklı haberinde 2 günlük Atina ziyaretinde Hristodulidis’e eşlik edecek isimlere de yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis’in heyetinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Başkanlık Müsteşarı İrini Kiki, Yunanistan’daki Rum Büyükelçi Kiriakos Kenevezos, özel Kalem Müdürü Haralambos Haralambus, Diplomatik Büro Şefi Marilena Rauna ve bürokratlar yer alıyor.