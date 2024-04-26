Rum meclisinin birkaç ay önce aldığı kararla, banka kredilerini ödeyemeyen kişilerin KKTC’de kalan mallarına bankalar tarafından haciz (Memorandum/MEMO) koyma uygulamasını kaldırmasına rağmen Rum Vergi Dairesi’nin bu uygulamaya devam ettiği, Rum “göçmenlerin” mağduriyetinin sürdüğü bildirildi.

Politis haberi “Banka MEMO’larından Kurtuldular ama Vergi Dairesi’nin MEMO’sundan Kurtulamadılar… Göçmenlerin İşgal Bölgelerindeki Mal Varlıklarındaki Haciz Devam Ediyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Rum tarafından alınan ve kırmızıya düşen krediler yüzünden KKTC’de kalan mal varlıklarına haciz getirilmesi uygulamasının şubat ayında Rum meclisinde alınan karar üzerine ticari bankalar tarafından kaldırıldığını ancak Rum Vergi Dairesinin, kendi yetkisi dahilinde bu uygulamaya devam ettiğini yazdı.

Habere göre önceki karar teklifini sunan DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu meclise bu kez de, KKTC’deki mal varlığının ödenmesi gereken vergi için teminat sayılmaması için Vergi Tahsili Yasası’nda değişiklik başvurusunda bulundu. Yeorgiu yasa değişikliği önerisinde KKTC’deki mal varlığının “şu ya da bu şekilde ekonomik bir değeri olmadığı ve haciz getirilerek açık artırmada satılamayacağı” gerekçesini sundu.

Rum Vergi dairesi ise tahsil edilmemiş vergi borçları için Tapu Dairesinin iş birliğinde mal varlıklarına haciz işlemi başlattığını, bunu yaparken mal varlıklarını, bulundukları yer (malın Güney’de mi yoksa KKTC’de mi olduğu) açısından ayırt etmediğini açıkladı. Daire, yasanın davaları mal varlığının statüsüne (Güney’de ya da KKTC’de bulunuyor olması) göre ayırmaması nedeniyle yaptığı işlemin yasal olduğunu vurguladı.