Avrupa Konseyinden Güney Kıbrıs'a mülteciler için mektup

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dinja Mijatovic’in, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’e bir mektup göndererek, Rum makamlarından mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi ve mültecilere kötü muamele edilmesiyle ilgili iddiaları araştırmasını istediği haber verildi.

AB Komiserinin mektupta, siyasi sığınma başvuru yapan kişileri kabul eden merkezlerde hâkim olan durum konusunda endişe belirttiğini de yazan Alithia gazetesi, Mijatovic’in, Rum makamlarını sivil toplum örgütleri için daha uygun bir ortam sağlamaya çağırdığını da belirtti.



Gazeteye göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise AB Komiserine verdiği yanıtta, geçtiğimiz Eylül ayında Lübnan’dan gelen ve içerisinde mültecilerin bulunduğu gemilerin varışları esnasında uluslararası ve Avrupa hukuku hükümlerine saygı gösterildiğini söyledi.İçerisinde mültecilerin bulunduğu ve 2020 yılının Eylül ayında Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a gemiler aynı zamanda bu konuda Lübnan hükümetiyle yapılan müzakerelere atıfta bulunan Nuris, Lübnanlı mültecileri taşıyan 10 gemiden 6’sının Lübnan’a geri dönmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını anımsattı.Uluslararası koruma istemeyen Lübnanlı mültecilerin Güney Kıbrıs’a yasadışı bir şekilde girmelerinin engellendiğini ve bunları güvenli bir şekilde ülkelerine geri göndermeyi başardıklarını dile getiren Nuris, 24 Lübnanlı mültecinin ise gemiden indirildiğini, çünkü uluslararası koruma başvurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.