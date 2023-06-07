Ay. Napa’da 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç kızın darp edilmesiyle ilgili gelişmeler…

Asya Karaali isimli 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç kızın, geçtiğimiz günlerde Ay. Napa’da darp edilmesi olayıyla ilgili gelişmeler, Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Saldırının Nedenlerini Arıyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum polisinin, geçtiğimiz Cumartesi sabah saatlerinde 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karaali aleyhinde gerçekleştirilen kabul edilemez ve kınanması gereken saldırının arkasında bulunan nedenleri aramayı sürdürdüğünü yazdı.

Olayla ilgisi bulunan 22 ve 30 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’un gözaltında tutulmaya devam edildiğini, öte yandan basına yansıyan yeni videoda görülen üçüncü bir kişinin daha olayla ilgili olarak arandığını yazan gazete, olaya çok fazla karışmayan üçüncü kişiyle ilgili detayların dün akşama kadar bilinmediğini belirtti.

Genç kızın dün akşamüzeri ek ifade verdiğini ve olayın faillerini teşhis etmeye çağrıldığını kaydeden gazete, tutuklanan iki Kıbrıslı Rum’un ise sessizliğini koruduğunu ve söyleyeceklerini mahkeme karşısında ifade edeceklerini belirttiklerini iletti.

Gazete, “Mağusa Polisine” bağlı soruşturma memurlarının, tam olarak ne olduğunu netleştirmek aynı zamanda olayın arkasında ırkçı nedenler olup olmadığını açıklığa kavuşturma çabası içerisinde, basında yer alan iki videonun haricinde bölgedeki başka kameraları da mercek altına aldığını ve görgü tanıkları aradığını da yazdı.

Habere göre “Mağusa Polisi Basın Sözcüsü” Stiv Theodolu ise açıklamasında, bu aşamada tüm olasılıkların araştırıldığını söylerken, tutuklanan iki kişinin geçtiğimiz Pazar “Mağusa Kaza Mahkemesine” sevk edildiğini ve 4 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini belirtti.

Gazete, zanlıların gözaltı kararının yarın sona ereceğini ve gün içerisinde gözaltı kararının uzatılıp uzatılmayacağı veya aleyhlerinde dava açılıp açılmayacağına karar verileceğini kaydetti.

25 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün arkadaş grubunda yer alan ve ortaya çıkan yeni videoda arabasından saldırı aleti çıkardığı görülen Kıbrıslı Türk aleyhinde de ceza davası açılacağını kaydeden gazete, bahse konu kişinin tespit edildiğini, arabadan çıkardığı şeyin sopa olduğunu kabul ettiğini aynı zamanda bunu polise teslim ettiğini bildirdi.

Gazeteye göre Rum polisinden bir “kaynak” ise açıklamasında, internette dolaşan iki videonun kavganın öncesinde ne olduğunu değil de kavganın başladığı anı gösterdiğini, bununla birlikte yapılan araştırmanın amacının, kavganın öncesinde ne olduğunun öğrenilmesi olduğunu ekledi.

-Hristodulidis ve partilerden açıklama

Kıbrıslı Türk genç kızın Ay. Napa’da darp edilmesini Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin çoğunun kınadığını ve partilerin olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmasını istediklerini de yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de dün konu hakkında yeni bir açıklamada bulunduğunu iletti.

Geçtiğimiz hafta sonunda Ay. Napa’da meydana gelen olayla ilgili açıklamasında, her türlü şiddet olayının kınanması gerektiğini ve bu konuya, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili bir boyut kazandırılmaması gerektiğini ifade eden Hristodulidis, her türlü şiddet olayının kınanması gerektiğini yineleyerek, polisin olayla ilgili anlık tutum ve tepkisinden ötürü duyduğu memnuniyeti de belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a konuyla ilgili olarak telefon açtığını da söyleyen Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’a “öğrendiği kadarıyla bunun Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum vs. olmalarından kaynaklanan bir olay olmadığını izah etmek için telefon açtığını belirterek, konuya böyle bir boyut kazandırılmaması gerektiğini” yineledi.

Açıklamasında, 2003 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sınır kapılarının açılmasıyla birlikte kısıtlamaların kısmen kaldırılmasına müsaade ettiğini ve Denktaş’ın Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında, bir iki hafta içerisinde, birlikte yaşanamayacağına dair kendi hikayesini güçlendirecek bu tarz olaylar yaşanacağını düşündüğünü öne süren Hristodulidis, bunun kesin bir şekilde yalanlandığını iddialarına ekledi.

Alithia gazetesi ise ilk sayfasından “Şiddet Olayı Siyasileştirilmesin- 25 Yaşındaki Asya’nın Darp Edilmesi Kabul Edilemez- Olayın Siyasi Bir Boyut Almaması İçin Yoğun Endişe ve Çabalar- Biz Sahte Devlet Değiliz, Devletiz” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, 25 yaşındaki Asya Karaali isimli Kıbrıslı Türk genç kızın arkadaşlarıyla eğlenirken Ay. Napa’da darp edilmesiyle ilgili kabul edilemez olayın siyasi boyut kazanmaması için Güney Kıbrıs’ta yoğun bir endişe ve çaba hakim olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la iletişim kurduğunu ve olayı kınayarak bunun ırkçı bir saldırı olmadığını Cumhurbaşkanı Tatar’a netleştirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in buna paralel olarak Cumhurbaşkanı Tatar’a, olaya karışan Kıbrıslı Rumların tutuklanıp gözaltına alındığını ve adalet karşısına çıkarılacaklarını söylediğini de iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis, bunun ırkçı bir saldırı olayı değil, kabul edilemez ve kınanması gereken kusurlu bir davranış olduğunu da ifade etti.

Gazete “Biz Sahte Devlet Değiliz, Devletiz” ara başlıklı haberinde ise, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandığını da aktardı.

“Sınır kapısında polislere yapılan saldırı konusunda rapor edilen olay hususunda, Sayın Tatar’ın beni aramadığı konusunda bazı eleştiriler duyuyorum. Biz devletiz, sahte devlet değiliz, biz AB üye devletiyiz, hukuk devletiyiz, sahte devlet değiliz. Bunu herkesin bilmesinde fayda var.”

Politis gazetesi ise “Gerginlik ve Düşmanlığa Hayır…” başlığıyla yer verdiği haberinde, Asya Karaali’nin 5 Haziran gecesi geç saatlerde “bu olayın iki toplum arasında herhangi bir gerginlik ve düşmanlığa neden olmasını istemiyorum” şeklindeki paylaşımını öne çıkardı.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Saldırıya Uğrayan Kıbrıslı Türk’ten Olgun Açıklama: Kıbrıslı Türkler ile Rumlar Arasında Gerginlik Yaratılmasın- Hristodulidis’ten Tatar’a: Olay Irkçı Değildi- AKEL: Olayın Nedenleri Ayrıntılı Bir Şekilde Araştırılasın” başlıklarıyla yer aldı.