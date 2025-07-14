Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti üzerine 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş gayri resmi görüşmeye katılmak için New York’a gitmek amacıyla yarın öğlen saatlerinde adadan ayrılacak.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan habere göre bugün başkanlık sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada Hristodulidis’in New York’a gitmek üzere yarın öğlen adadan ayrılacağını dile getiren Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, gayri resmi çok taraflı toplantının programıyla ilgili detayları da paylaştı.

Hristodulidis çarşamba günü New York saatiyle 19.00’da Guterres'in katılımcılar için New York’taki BM Genel merkezi binasındaki özel bir salonda düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak ve akşam yemeğinin gayri resmi genişletilmiş görüşmenin ilk bölümü olacak.

Hristodulidis perşembe günü ise New York saatiyle 10.25’te BM binasında BM Genel Sekreteri Guterres’le ikili bir görüşme yapacak. Guterres gayri resmi toplantıya katılan diğer taraflarla da ikili görüşmelerde bulunacak.

Bunun ardından gayri resmi toplantının genel oturumu tarafların açılış konuşmalarıyla New York saatiyle 11.30’da BM merkezinde başlayacak ve daha sonra görüşmelere geçilecek. Saat 13.30’da ise delegasyon başkanları heyetten bir diğer üyenin eşliğinde çalışma yemeğine oturacak.

Çalışma yemeğinin ardından yapılacak genel oturumun son görüşmesinin New York saatiyle 16.45 sıralarında sona ermesi beklenirken, Hristodulidis aynı akşam New York’tan ayrılacak.

-Hristodulidis’e New York’ta kimler eşlik edecek

Hristodulidis’e New York’ta Başsavcı Yorgos Savvidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, Hristodulidis’in Diplomatik Büro Müdürü Doros Venezis yanı sıra Ahilleas Emilianidis, Vasilis Protopapas ve diğer yetkililerin eşlik edecek.