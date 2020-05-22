Aya Napa'da KKTC tur reklamları

Larnaka’nın turistik bölgeleri “Aya Napa” ve “Protara’dan” KKTC’ye günü birlik tur düzenleyen acentelerin bu yönde reklamlarına başladıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “İşgal Bölgelerine Turist Göndermeye Hazırlar” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması beklentisi içerisinde olan tur acentelerinin, KKTC turlarının reklamını şimdiden yapmaya başladıklarını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın en turistik bölgeleri olarak bilinen Aya Napa ve Protara’daki bazı tur acentelerinin, KKTC’ye yönelik, günübirlik turlarına ilişkin afişler astıklarını belirtirken, bu durumun zor günler geçiren Kıbrıslı Rum turizmcilerin tepkisini çektiğini de aktardı.