Ayasofya'nın ibadete açılmasına Güney Kıbrıs'tan tepki

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Güney Kıbrıs’ın Ayasofya’yla ilgili Ankara’nın girişimlerini güçlü biçimde kınadığını belirtti ve Türkiye’ye uluslararası yükümlülüklere saygı göstermesi çağrısında bulundu.



Rum Bakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada : “Güney Kıbrıs 1974’teki Türk istilası ve akabindeki işgali ve Türkiye’nin kültürel miras ve dini anıtlarının yağmalanma ve yıkımına ilişkin organize politikasından dolayı acı çeken bir kurbandır.Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini alenen artan bir şekilde ihlali, Ortodoks inancının evrensel bir sembolü, bir dünya mirası olan Ayasofya’nın tanımını değiştirilmesi kararında ortaya çıkmaktadır.Türkiye’nin Ayasofya’yla ilgili girişimlerini # güçlü biçimde kınamakta ve Türkiye’ye uluslararası sorumluluklarına# saygı göstermesi çağrısı yapmaktadır.” yorumunda bulundu.