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Ayrı yaşadığı eşine kezzapla saldırdı

Ayrı yaşadığı eşine kezzapla saldırdı
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Limasol’da sakin 57 yaşındaki bir Rum’un önceki gün, ayrı yaşadığı 40 yaşındaki eşine kezzapla saldırdığı bildirildi.
Alithia gazetesi, kadının vücudunun yüzde 40’ının yandığını ve önce Limasol Devlet Hasanesi’ne kaldırılan kadının, durumunun ciddi olması nedeniyle Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığını yazdı.
Haberde, adamın saldırıdan bir süre sonra yakalandığı ve polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiği belirtilirken, bugün mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

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