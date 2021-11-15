BAE ile ikinci gayriresmî 3’lü görüşme Dubai’de gerçekleşti

Rum, Yunan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri bakanlarının ikinci gayriresmî üçlü görüşmesinin önceki gün Dubai’de gerçekleştiği bildirildi.
Habere göre, üç bakanın bu oluşumdaki işbirliklerini daha da güçlendirme noktasında birleştiği görüşmede Suriye’deki durum, üç ülkenin katılımıyla Paris’te gerçekleştirilen forum ışığı altında Libya’daki son gelişmeler, AB-BAE ilişkileri ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bu ilişkilerin gelişmesine katkısı ile AB’nin bölgedeki gelişmelere daha özlü müdahiliyeti ele alındı.