Baf Havalimanı yeniden açıldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesiyle Baf Havalimanı dün yeniden açıldı.

Fileleftheros gazetesi, dün akşam Tel Aviv ile Selanik’ten iki uçak geldiğini ve gelen yolcuları, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ile “Hermes Airports” şirketi üst düzey yetkilisi Eleni Kaloyiru’nun karşıladığını yazdı.

Gazete, havalimanındaki tedbirlerin üst düzeyde olduğunu; gelen her yolcunun ateşinin ölçüldüğünü, maske ve eldiven kullanıldığını ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilerin, havalimanındaki tüm ekranlarda gösterildiğini kaydetti.

Yolcuların gelişiyle ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirten gazete, Larnaka Havalimanı’na da Cumartesi günü 11 uçuşla bin 304 yolcunun geldiğini yazdı.