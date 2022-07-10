Baf'taki tarihi eserler için anlaşma

Baf Belediyesi’nin, 2008 yılından beri bölgede antik eserler için kazı yapan Fransız Avignon Üniversitesi ile anlaşma imzalamaya karar verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf Belediyesi'nin, 2008 yılından bu yana antik eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdüren Fransız Avignon Üniversitesi ile yeni bir bilimsel araştırma için anlaşma imzalamasına karar verdiğini belirtti.

Anlaşmanın beş yıllık dönemi kapsayacağını belirten gazete, Baf Belediyesi’nin anlaşma gereği her yıl çalışmalara 5 bin Euro katkı yapacağını yazdı.

Habere göre, çalışmalara dair ilk çek geçtiğimiz gün Baf’taki çalışmaların başındaki isim olan Avignon Üniversitesi öğretim görevlisi Claire Balladiere’ye sunuldu.

Gazete Baf’ta bulunan tarihi eserlerin, birçok uzman tarafından Ürdün Petra antik kentin benzeri olduğu düşüncesinin de yeniden gündeme geldiğini yazdı.