Bangladeş’e Güney Kıbrıs üzerinden telefon dinleme ve internet trafiği izleme sistemi satıldı

Bangladeş’e Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden telefon dinleme ve internet trafiği izleme sistemleri satışı yapıldığı, İsrail gazetesi Haaretzi’in, dünkü sayısında konuyla ilgili detaylara yer verdiği bildirdi.

Fileleftheros’un haberine göre Haaretz, Tal Dilian’ın şirketlerine ile önemli anlaşmalarda aracılık yapan Asaf Elias’ın müdürü olduğu “Toru Gruop Limited” isimli İsviçre şirketinin, Bangladeş İçişleri Bakanlığı, İstihbarat Servisi ve silahlı kuvvetlerine telefon dinleme sistemi sattığını, İsrail’in Bangladeş ile diplomatik ilişkisi bulunmaması nedeniyle satışın Güney Kıbrıs aracılığıyla gerçekleştiğini yazdı.

Haaretz’e göre Güney Kıbrıs’ta kayıtlı, daha öne adı Winspear olan ve “casus van” meselesiyle adından söz ettirilen “Passitora” şirketinin ihracat arşivleri, Haziran 2022’de “SpearHead” sisteminin İsviçre’den Bangladeş’e teslim edildiğini, sağlayıcının Passitora şirketi, alıcının da NTMC (Ulusal İletişim Kontrol Merkezi) olduğunu gösteriyor. 5,7 milyon dolar değerindeki 911 kilo ağırlığındaki paket dinleme sistemi, "hardware"dan oluşuyor. Yine arşive göre, Bangladeş İçişleri Bakanlığı yetkilisi 2021 ve 2022’de eğitim için Yunanistan’a gitti.

Haaretz Güney Kıbrıs’ta kayıtlı başka bir İsrail şirketinden de söz etti. U-TX Technologies isimli şirketin Bangladeş’e, “web intelligence” sistemini de içeren dinleme teçhizatı sağladığını, teslimatın 2019’da gerçekleştiğini de yazdı.