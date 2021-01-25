Başpiskopostan altın pasaport açıklaması

Başpiskopos II. Hrisostomos’un, altın pasaportlar için yarın, araştırma komitesine vereceği ifade öncesinde kamuoyuna açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre II. Hrisostomos, Malezyalı iş adamı Low Taek Jho’ya verilen vatandaşlık konusunda kendisinin alnının ak olduğunu ve Başpiskoposluk arazisine inşa edilen villayı Low’a’a satan emlakçının kendisinden, Low’a vatandaşlık verilmesi için bakana mektup göndermesini talep ettiğini söyledi.

II. Hrisostomos, bu mektubun kendisinin bakana gönderdiği ne ilk ne de son mektup olduğunu kaydederken, kilisenin mevcut hükümetle olduğu kadar geçmişteki hükümetle de iyi ilişkiler içerisinde olduğunu; ancak bunun, her mektup gönderdiklerinde, taleplerinin yerine getirileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Daha önce de Macar iş adamı için ilgili bakana mektup gönderdiğini ifade eden II. Hrisostomos, bu hususta yalnızca mektup göndermekle kalmayıp, söz konusu iş adamıyla birlikte birkaç kez bakanı ziyaret ettiklerini, hatta Başkanlık Sarayı’na da gittiklerini, ancak Macar iş adamına vatandaşlık verilmediğini anlattı.

II. Hrisostomos, Low’a verilen vatandaşlığın, kendisi bakana mektup göndermeden önce verildiğini ifade ederek, Low’un kiliseye yaptığı 300 bin Euro’luk bağış için “Aslında gerek yoktu” dedi ve bu parayı iade etmeye hazır olduğunu söyledi.

ALTIN PASAPORTLAR KONUSUNDA ŞİLLURİS İLE ANASTASİADİS’İN İŞ BİRLİĞİNDEN SÖZ EDİLİYOR

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, eski Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, henüz milletvekili olduğu 2016 yılında Dubai’de düzenlenen vatandaşlıklarla ilgili bir konferansa, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yabancı yatırım danışmanı sıfatıyla katıldığını yazdı.

Gazete, bu konferansın, “Kıbrıs Vatandaşlık Programı”nın sponsoru olan bir şirket tarafından düzenlendiğini ve isminin başka listelerde de geçtiğini kaydetti.

Haberde, Rum hükümetinden bu konuda izahat beklendiği belirtildi.