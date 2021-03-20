Bir grup Rum, ara bölgedeki dikenli telleri kesti

Güney Kıbrıs’ta hükümetin mültecilerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişini engellemek bahanesiyle ara bölgeye çekmeye başladığı 11 kilometrelik dikenli teli protesto etmek isteyen bir grup Rum bugün, ara bölgeye giderek Astromerit civarındaki dikenli telleri kesti.

Rum haber kaynaklarına göre, Os Dame (Buraya Kadar) grubu tarafından düzenlenen eylemde balta ve tel kesme makaslarıyla bölgeye giden maskeli şahıslar, kestikleri telleri Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın etrafına döşedi.

Söz konusu şahısların telleri kesip İçişleri Bakanlığı’nın etrafına döşerken çekilmiş görüntüleri, Güney Kıbrıs’taki yolsuzluk ve devlet otoritesi aleyhinde oluşturulan “Os Dame”(Buraya Kadar) adlı platformun sosyal medya hesabında da yayımlandı.

Bakanlıkta yaşanan bu olayla ilgili polise şikayette bulunulduğu ve polisin açıklama yapacağı da belirtiliyor.

Bu arada benzer bir eylemin 27 Mart’ta da yapılacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 22:54