"Bizi uluslararası hukuk ve üçlü işbirliği mekanizmaları güçlendiriyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi’ni uluslararası hukuk ile üçlü işbirliği mekanizmalarının güçlendirdiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Selanik’teki Aristoteles Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından kendisine fahri doktora payesi verilen Anastasiadis, burada yaptığı konuşmada; Mısır, İsrail ve Lübnan ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının belirlenmesi anlaşmalarının, Rum Yönetimi’nin kazanımlarını güçlendirdiğini kaydetti.

Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1974 yılındaki eylemlerin tekrarlanacağına dair açıklamalarıyla ilgili olarak ise, AB’ye üyelik yolunda olan Türkiye’nin, bu açıklamaları yaparak Avrupa ilkelerinden uzaklaştığını ve AB meselesi ile uluslararası hukuk meselesi olan Kıbrıs sorunuyla ilgili “tehditlere” boyun eğmelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Haberde, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarına da yer verildi.

FATİH SONDAJ GEMİSİ AYRILDI AMA GERİ DÖNECEK

Gazete, bir diğer haberinde ise, 8 aydır Baf açıklarında bulunan “Fatih” sondaj gemisinin dün sabah bölgeden ayrılarak Türkiye’ye doğru yol aldığını yazdı.

Haberde, geminin gereken ikmaller ve diğer işlemlerin yapılmasının ardından yeniden bölgeye döneceği kaydedildi.

GİRİT’TE “SÜPER YATAK”

Bu arada, Alithia gazetesi, Girit’in güneyinde, büyüklüğü Zohr yatağıyla neredeyse eşit olan, dev bir hidrokarbon yatağı keşfedildiğini yazdı.

Haberde, “süper yatağın” 280 milyar metreküp doğalgaz içerdiğinin düşünüldüğü ifade edildi.