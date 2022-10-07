BM'den UNFICYP konusunda güvence

Birleşmiş Milletler’in Güney Kıbrıs’a UNFICYP konusunda güvence verdiği ancak Kıbrıs Türk tarafının da talebini karşılamak için formül aradığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Formül Bulmaya Çalışıyorlar-UNFICYP konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Güvenceler Veriyorlar Ancak “Anlayış Memorandumu” Düşünüyorlar” başlıklı haberinde “Lefkoşa’nın, UNFICYP konusunda net olduğu ve Barış Gücü’nün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rızasıyla Ada’da bulunduğunu her yöne ilettiğini” yazdı.

Güney Kıbrıs’ın buna paralel olarak BM kanadından aldığı güvenceler açısından memnun olduğunu yazan gazete ancak BM’nin, Kıbrıs Türk tarafının talebini de karşılamak için formül aradığının görüldüğünü belirtti.

Türk tarafının, UNFICYP ile Kıbrıs Türk tarafı arasında bir ay içerisinde ayrı anlaşma imzalanmasına yönelik “şantajının” geçerli olmadığının görüldüğünü belirten gazete, bunun ötesinde, BM’nin çözüm bulmaya çalıştığı ölçüde Kıbrıslı Türklerin arka planda yoğun çaba sarf ettiği yönündeki bilgilerin de teyit edildiğini yazdı.

Gazete “Alfa” kanalına dayanarak BM’nin, bir yandan anlaşmaların sadece tanınmış devletlerle imzalandığı ve KKTC ile anlaşma imzalamasının söz konusu olmadığı yönünde teyitte bulunurken diğer yandan da UNFICYP’in Ada’nın tümünde misyonunu yerine getirmesi amacıyla bir anlaşmayı ve BM ilkelerinin çiğnenmesini teşkil etmeyecek, KKTC’nin tanınmasını sağlamayacak olan muhtemelen “memorandum understanding” şeklinde bir formül bulunması için görüşmelerde bulunduğu yönünde bilgilerin de teyit edildiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın, New York’tan aldığı bilgilendirmenin ardından sürekli olarak Kıbrıs Türk liderliği ile temas halinde olduğunu yazarken yine bilgilere atıfta bulunarak, taraflar arasındaki görüşmelerin iyi bir ortamda yapıldığını belirtti.

Gazete ayrıca BM’nin, Kıbrıs Türk liderliğinin taleplerinde net olduğu ve tedbirleri ileriye götüreceğinden bahsettiğini, diğer yandan ise Kıbrıslı Türklerin ne yapmaya niyetli olduğu konusunda bilgisiz olduklarından söz ettiğini yazdı.

-Dimitriu

Fileleftheros gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu, “Alfa” kanalına yaptığı açıklamada Rum Yönetimi’nin, “işgal rejimi” olarak nitelendirdiği KKTC ile UNFICYP arasında, “sahte devletin", Barış Gücü karşısındaki rolünü tanıyacak ister anlaşma isterse memorandum olsun herhangi bir hukuki faaliyeti kabul etmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Dimitriu bir soru üzerine BM ile tüm temasların yapıldığını ve barış gücü ile anlaşmaların yalnızca devletlerle imzalandığı, genel olarak kabul edildiğini söyledi.

Dimitriu sözlerinin devamında bunun BM tarafından tanınan ve itiraz edilmeyen bir şey olduğunu da ifade etti.

Kıbrıs Türk liderliği tarafından bu belgenin hangi düzeyde dosyalandığına dair bir soru üzerine Dimitriu konunun, geçtiğimiz bir hafta içerisinde New York’taki BM Genel Kurulu çerçevesinde yüksek düzeyde gündeme geldiğinin teyit edildiğini belirtirken “işgal rejiminin” tavrının müzakerelerin yeniden başlaması çabalarından uzaklaştığını da savundu.