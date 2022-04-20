BM Genel Sekreter Yardımcısı garantör ülkelerle temasta

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, Kıbrıs’ta garantör ülkelerle temaslar gerçekleştirmekte olduğunu iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, “New York’tan Bekliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni haberlerin, yakın tarihte olmasa dahi, New York’tan gelmesi beklentisi içerisinde olduğunu yazdı.

Gazete, içinde bulunulan dönemde Kıbrıs sorununa ilişkin hareketliliğin sadece BM tarafından geldiğini ve BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın garantör ülkelerle temaslar yaptığını belirtti.

Rum hükümetinin BM’den iyi bir haber gelmesini umut ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ilgilendiği tek şeyin “Kıbrıs sorununun mevcut temelde çözüm müzakerelerinin başlamaması olduğu” iddiasında bulunurken Rum Sözcü Marios Pelekanos’un açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Pelekanos, Jenca’nın bugünlerde, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması amacıyla, garantör ülkelerin temsilcileriyle temaslar gerçekleştirmekte olduğunu iddia etti.

Pelekanos, Jenca’nın, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’deki temaslarının ardından BM Genel Sekreteri’ni bilgilendireceğini belirtirken danışman atanması konusunda çaba sarf edildiğini de vurguladı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise Kıbrıs dahilinde çaba gösterdiğini ve Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) müzakere etmesini sağlamak için Kıbrıs Türk tarafına yönelik “hediyeler” elde etmeye çalıştığını iddia ederken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın TAK’a yaptığı açıklamaların özetine de haberinde yer verdi.