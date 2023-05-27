Borrell’den, PKK’lı Ayaz konusunda Papadakis’e yanıt

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Kürt asıllı Kenan Ayaz’ın, Rum hükümeti tarafından Almanya’ya iade edilmesi konusunda net bir pozisyon almadığı ifade edildi.

Haravgi gazetesi “Joseph Borrell Kenan Ayaz Konusunda Net Bir Pozisyon Almadı” başlıklı haberinde, Borrell’in, Rum AP milletvekillerinden Dimitris Papadakis’in Ayaz’la ilgili yazılı sorusuna verdiği yanıtta, Avrupa tutuklama emrinin, üye devletlerin yargı makamları arasında tamamen adli bir işlem olduğunu belirttiğini iletti.

Borrell’in Papadakis’e verdiği yanıtta “basında yer alan bir makaleden, Kıbrıs mahkemesinin, Avrupa tutuklama emri uyarınca, Ayaz’ın, Türkiye’ye iade edilmeyeceği ve Almanya’da hapis cezasına çarptırılması durumunda bu cezasını Kıbrıs’ta çekeceği şartıyla, Almanya’ya iade edilmesine hükmettiği ortaya çıkıyor” ifadesini kullandığını aktaran gazete, Borrell’in, Ayaz’ın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili tehlikelere özel atıfta bulunmadığını ve genel olarak ülkedeki duruma değindiğini ekledi.